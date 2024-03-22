Пєсков вразив лицемірною пропозицією для США щодо України

Стаття Financial Times викликала великий резонанс

У Кремлі хочуть, щоб США закликали Київ відмовитися від будь-яких ударів по території Росії. Таким чином там прокоментували статтю Financial Times про те, що США закликали Україну призупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. За його словами, такий заклик Вашингтона до Києва – "це справа Сполучених Штатів".

"Ми воліли б, щоб США закликали київський режим взагалі відмовитися від своєї суті, від своєї терористичної активності щодо передусім мирних соціальних об'єктів та житлових будинків", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну призупинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. У США попередили, що удари безпілотників нібито можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи у відповідь. FT, посилаючись на трьох осіб, знайомих із даними обговореннями, зазначає, що неодноразові попередження з Вашингтона були передані чиновникам Служби безпеки України та ГУР.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина, коментуючи статтю FT, заявила, що Україна розуміє ці заклики, але зазначила, що це законна мета для наших Збройних сил. Вона наголосила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" та "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії.