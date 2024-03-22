Удар России по ДнепроГЭС: в реку Днепр вытекли нефтепродукты, что говорят специалисты (фото)

Пробы воды уже взяли на проверку

В результате российского обстрела Днепровской ГЭС произошла масштабная утечка нефтепродуктов в реку Днепр. Специалисты взяли пробы воды.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Северного округа. Разрушения на станции существенны после попадания восьми вражеских ракет.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект г. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования. Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей", — говорится в сообщении.

Утечка нефтепродуктов

Взятие проб

Заметим, что, по имеющимся данным, как сказал руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, в настоящее время опасности утечки воды для граждан нет. Белоусов подтвердил, что ДнепроГЭС действительно был выведен из строя из-за очень значительных поражений. ГЭС-2 находится в критическом состоянии, а станция ГЭС-1 также не работает после ракетного удара.

Напомним, "Телеграф" выяснил у директора энергетических программ Центра Разумкова, эксперта по энергетике Владимира Омельченко, почему РФ ударила именно по Запорожью и возможен ли тотальный блекаут в Украине из-за потенциальных повторных массированных обстрелов.