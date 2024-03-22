Удар Росії по ДніпроГЕС: у річку Дніпро витекли нафтопродукти, що кажуть фахівці (фото)

Проби води вже взяли на перевірку

Унаслідок російського обстрілу Дніпровської ГЕС стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Фахівці взяли проби води.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Північного округу. Руйнування на станції суттєві після влучань восьми ворожих ракет.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження. Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Витік нафтопродуктів

Взяття проб

Зауважимо, що, за наявними даними, як сказав керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, наразі небезпеки витоку води для громадян немає. Бєлоусов підтвердив, що ДніпроГЕС дійсно було виведено з ладу через дуже значні ураження. ГЕС-2 перебуває у критичному стані, а станція ГЕС-1 також не працює після ракетного удару.

Нагадаємо, "Телеграф" зʼясував у директора енергетичних програм Центру Разумкова, експерта з енергетики Володимира Омельченка, чому РФ вдарила саме по Запоріжжю та чи можливий тотальний блекаут в Україні через потенційні повторні масовані обстріли.