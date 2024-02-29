Пробыли в оккупации два года: Украина вернула еще несколько детей

С детьми работают медики и психологи

Украина продолжает возвращать детей со временно оккупированных территорий. В этот раз удалось вывезти еще пятерых маленьких украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, еще две девочки и три мальчика удалось вывезти со временно оккупированных территорий.

Глава ОВА подчеркнул, что среди этих детей – один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет.

"Сейчас взрослые и малыши — в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи. Спасибо организации Save Ukraine за эту важную работу. С начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона. Работаем дальше, чтобы все малыши были в безопасности", — написал Прокудин.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Украина при содействии Катара и поддержки ЮНИСЕФ смогла вернуть из России и оккупированных территорий 11 детей. Некоторым из них сразу потребовалась медицинская помощь.