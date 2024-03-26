Малюк отреагировал на свой "арест" в России:"Меня интересует только один суд"

СБУ делает все, чтобы увидеть Путина в Гааге как можно скорее

Глава СБУ Василий Малюк отреагировал на свой заочный "арест" в России. От отметил, что решение кремлевских ручных судей не заслуживает внимания.

Об этом он заявил в комментарии "Телеграфу". По словам главы спеслужбы, его интересует только один суд — над Путиным.

"Решение об аресте от карманных судей кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — их хозяин Путлер. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — сказал он.

Напомним, что после большого интервью главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, где он высказался о смертях известных предателей и российских военных преступников, заявив, что их "настигла карма", его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Россияне вменяют ему статью 205 УК РФ (террористический акт). По их данным, речь идет об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году. Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России второй раз за год заочно "арестовали" начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова.