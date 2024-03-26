После СНБО Данилов будет послом? В сети рассказали, куда его отправят
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил его сегодня, 26 марта
Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов после увольнения станет послом в Норвегии. Официальной информации по этому поводу пока нет.
В частности, об этом пишет журналист Петр Шуклинов, а также известный Telegram-канал "Джокер".
"Данилов отправится послом в Норвегию", — говорится в сообщении "Джокера".
Шуклинов утверждает о том же: "Данилов, бывший секретарь СНБО, будет являться послом в Норвегии. Почетная пенсия, можно сказать".
Позже эту информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко. Он заявил: "Данилов идет в послы. Отправился в Норвегию".
Отметим, вместо Данилова СНБО возглавит глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Соответствующим указом он также был уволен со своей должности.
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — сказано в указе №188/2024.
Как известно, Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года. До этого он был замом. В 1994-1997 годах Данилов был главойЛуганска. В 2005-2006-ом возглавлял Луганскую ОГА. Также он был заместителем директора Европейского института интеграции и развития.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ Романа Семенченко.