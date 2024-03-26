Після РНБО Данілов буде послом? У мережі розповіли, куди його відправлять

Президент України Володимир Зеленський звільнив його сьогодні, 26 березня

Екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення стане послом у Норвегії. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

Зокрема, про це пише журналіст Петро Шуклінов, а також відомий Telegram-канал "Джокер".

"Данілов вирушить послом до Норвегії", — йдеться в повідомленні "Джокера".

Шуклінов стверджує про те саме: "Данілов, колишній секретар РНБО, буде послом у Норвегії. Почесна пенсія, можна сказати".

Згодом цю інформацію підтвердив нардеп Олексій Гончаренко. Він заявив: "Данілов йде в посли. Вирушив до Норвегії".

Зазначимо, замість Данілова РНБО очолить голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Відповідним указом його також було звільнено зі своєї посади.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича секретарем Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться в указі №188/2024.

Як відомо, Данілов був секретарем РНБО із жовтня 2019 року. До цього він був заступником. У 1994-1997 роках Данілов був головою Луганська. 2005-2006-го очолював Луганську ОДА. Також він був заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності (ДЗНГ) СБУ Романа Семенченка.