Украина не получит 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов: в чем причина

Министр юстиции Денис Малюська не согласен с таким решением

Европейский Союз не передаст Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за первые 2 года войны. Эти деньги направят инвестфонду Euroclear, где хранится большинство российских активов, в качестве "буфера" для оплаты существующих и будущих судебных исков России и других стран.

В марте Еврокомиссия предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов для военных нужд Украины. При этом, речь шла о прибыли, полученной исключительно после 15 февраля 2024 года, а средства полученные до этой даты, должны остаться в Euroclear, пишет Politico.

Кроме того, инвестфонд имеет право бессрочно удерживать 3% выручки "для обеспечения эффективности своей работы". Еще 10% от прибыли после февраля 2024 года Euroclear может оставлять для дополнительной гарантии.

В то же время, Украина продолжает настаивать на получении этих средств. По заявлениям украинской стороны, эта сумма эквивалентна году программы МВФ.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро — это буфер для Euroclear. Это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером", — отметил министр юстиции Денис Малюська.

Также украинские чиновники указывают на то, что сумма убытков, понесенных Euroclear от войны, значительно меньше. Руководство инвестфонда называло сумму около 34 млн евро.

Однако юристы утверждают, что обратное изъятие прибыли стало бы юридически "минным полем", когда правило применяется задним числом. Именно по этой причине предложение Комиссии не распространяется на доходы, полученные в 2022 и 2023 годах. Этот аргумент признает и Малюська.

"Существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых правила могут применяться задним числом", — отметил министр.

Как сообщал "Телеграф", три страны ЕС выступили против использования доходов от замороженных активов России для закупки боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Речь идет о Венгрии, Мальте и Люксембурге.