Деньги ― на оружие: Боррель сделал новое заявление о замороженных активах РФ

Большинство ценных бумаг страны-террористки хранятся в одном месте

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 19 марта, заявил, что обсудит с партнерами по ЕС предложение использовать 90% доходов от замороженных активов РФ для покупки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эти деньги будут направлены в Европейский фонд мира, а оставшиеся переведут в бюджет союза для укрепления потенциала украинской оборонной промышленности.

Этот вопрос Боррель планирует обсудить с партнерами по Европейскому союзу в среду, 20 марта, накануне саммита лидеров 21-22 числа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Если мы сделаем это, то русские будут не очень счастливы. Сумма денег ― три миллиарда (евро) в год ― даже не является чем-то экстраординарным. Но она не является незначительной", ― сказал Боррель.

Как подчеркнул высокопоставленный европейский чиновник, ЕС будет использовать лишь доходы замороженных активов. За счет России будут покупать вооружение для ВСУ. На эти цели пойдет порядка 3 млрд евро в год. Но о конфискации речи не идет.

Замороженные российские активы, находящиеся на территории ЕС, до 2027 года могут дать прибыль в пределах 15-20 млрд евро. Это суммы уже после уплаты налогов. Причем большинство активов, а именно 70%, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В нем находится ценных бумаг и наличности на сумму около 190 млрд евро.

Ранее стало известно, что не все страны ЕС хотят тратить доходы от замороженных российских активов на покупку боеприпасов для Украины. Против высказались Венгрия, Люксембург и Мальта. До этого предложения в Европе договорились, что тратить средства будут на послевоенное восстановление страны.

"Телеграф" ранее писал о том, что Украина получит дополнительное финансирование от Евросоюза. Эти деньги она может потратить на покупку вооружения в любой стране. Подробности рассказал Боррель.