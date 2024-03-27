"Дронарня" запустила новый курс для военных инженеров БПЛА при поддержке Favbet Tech

В марте инженерная школа "Дронарня" приступила к обучению нового потока военнослужащих основам эксплуатации и обслуживания FPV-дронов.

Об этом сообщили в школе со ссылкой на сообщение школы.

Первая неделя — теоретическая, посвященная авионике и электронике, далее — подбор компонентов для собственного проекта, сборка и испытание дрона.

В этом году Favbet Tech стал партнером инженерной школы "Дронарня", которая учит украинских военных собирать и ремонтировать современные дроны. Привлечение IT-компании позволило школе почти вдвое увеличить количество рабочих станций для обучения и масштабировать R&D-проекты.

По итогам курса бойцы получают ключевые знания, необходимые для обслуживания дронов, а также могут обучать других военнослужащих.

"Наша сила – в знаниях. Подготовка квалифицированных специалистов, которые могут в полевых условиях диагностировать, ремонтировать и улучшать БПЛА, является важным этапом в усилении военных во время выполнения боевых задач. Инженерная FPV-школа ставит целью повышать инженерные навыки защитников, не тратить драгоценное время на поиск специалистов, которые исправят техническую неисправность. Каждый курс непохож на предыдущий. Студенты ставят перед собой задачи и успешно их решают, создавая своими руками изделия, которые качественно улучшат работу в их подразделениях", — рассказывают в "Дронарне".

Сегодня беспилотники – одни из самых ценных орудий в противостоянии российской агрессии. С помощью FPV-дронов и других беспилотников украинские защитники осуществляют разведку, наводят артиллерию и уничтожают вражескую технику. Поэтому растет потребность в военных специалистах, способных собирать, чинить и настраивать дроны не только в тылу, но и в условиях передовой.

"Favbet Tech радостно поддерживает приближающие победу технологические инициативы. Благодаря усилиям "Дронарни" уже сотни военных получили знания, которые дают реальное преимущество на поле боя. Работаем над тем, чтобы объемы обучения росли и дальше", — говорит СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Favbet Tech – IТ-компания в составе группы компаний Favbet. Специализируется на разработке высоконагруженных систем и AI-технологий.

С первых дней полномасштабного вторжения является частью украинского кибервойска, осуществляющего атаки на цифровую инфраструктуру врага и разрабатывающего программное обеспечение для нужд ВСУ.