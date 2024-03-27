"Дронарня" запустила новий курс для військових інженерів БпЛА за підтримки Favbet Tech

У березні інженерна школа "Дронарня" розпочала навчання нового потоку військовослужбовців основам експлуатації та обслуговування FPV-дронів.

Про це повідомили у школі з посиланням на повідомлення школи.

Перший тиждень — теоретичний, присвячений авіоніці та електроніці, далі — підбір компонентів для власного проєкту, збірка та випробування дрона.

Цього року Favbet Tech став партнером інженерної школи "Дронарня", яка навчає українських військових збирати та ремонтувати сучасні дрони. Залучення IT-компанії дозволило школі майже вдвічі збільшити кількість робочих станцій для навчання та масштабувати власні R&D-проєкти.

За підсумками курсу бійці отримують ключові знання, необхідні для обслуговування дронів, а також можуть навчати інших військовослужбовців.

"Наша сила – в знаннях. Підготовка кваліфікованих спеціалістів, які можуть у польових умовах діагностувати, ремонтувати та покращувати БпЛА, є важливим етапом у підсиленні військових під час виконання бойових завдань. Інженерна FPV-школа ставить за мету підвищувати інженерні навички захисників, не витрачати дорогоцінний час на пошук спеціалістів, які виправлять технічну несправність. Кожен курс несхожий на попередній. Студенти ставлять перед собою задачі та успішно їх вирішують, створюючи своїми руками вироби, які якісно покращать роботу в їхніх підрозділах", — розповідають у "Дронарні".

Сьогодні безпілотники — одні з найцінніших знарядь у протистоянні російській агресії. За допомогою FPV-дронів та інших безпілотників українські захисники здійснюють розвідку, наводять артилерію та знищують ворожу техніку. Тому й зростає потреба у військових спеціалістах, здатних збирати, лагодити та налаштовувати дрони не лише в тилу, а й в умовах передової.

"Favbet Tech радо підтримує технологічні ініціативи, що наближають перемогу. Завдяки зусиллям "Дронарні" вже сотні військових отримали знання, які дають реальну перевагу на полі бою. Працюємо над тим, щоб обсяги навчання зростали й надалі", — каже СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Favbet Tech — ІТ-компанія в складі групи компаній Favbet. Спеціалізується на розробці високонавантажених систем та AI-технологіях.

З перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська, яке здійснює атаки на цифрову інфраструктуру ворога та розробляє програмне забезпечення для потреб ЗСУ.