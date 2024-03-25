Эксперт по энергетике в Украинском институте будущего Андриан Прокип рассказал, к чему готовиться украинцам

На прошлой неделе случилось то, к чему все вроде бы должны были быть психологически готовыми, но надеялись, что не произойдет – массированные обстрелы энергосистемы. После тщательно спланированной атаки 22 марта (а она была именно такой) несколько дней подряд осуществлялись удары меньшего масштаба.

Энергетическая система понесла серьезные поражения и потери. ДТЭК, например, сообщает о потерях половины мощностей на длительный период. Весомая потеря части мощностей ДнепроГЭСа. Фактически серьезные потери понесли балансирующие мощности. В основном потери в прифронтовых областях, но и в других регионах существенные повреждения и потери мощностей.

Удар понесла и газовая инфраструктура. И сразу под вражеской информационной атакой будет направлена на надежность хранения газа нерезидентов в украинских хранилищах.

1. Ранее, я писал, что стоит ожидать атаки по энергетической инфраструктуре еще до следующей зимы, но считал, что они придутся на лето, когда в энергосистеме будет на этапе активной ремонтной кампании, и потенциально может возникать дефицит мощностей. Враг решил действовать раньше. С одной стороны, их логика может исходить из ожиданий истощенности нашей воздушной обороны, в условиях задержки помощи от США – решили не ждать, когда возобновятся активные поставки систем ПВО и ракет к ним. С другой стороны, промежуток между российскими выборами до инаугурации нового президента США был ожидаемым периодом усиления эскалации (если коротко, то Байден плохой для кремлевских, но Трамп еще хуже, потому что не прогнозируемый и может быть более радикальным в давлении). Поэтому враг хочет заставить нас заморозить до момента потенциальной смены администрации в Вашингтоне.

2. Потеря больших объемов мощностей делает нас резко зависимыми от импорта. И, конечно, существенно подрезает все надежды на экспорт. Да и нельзя исключать, что правительство снова вернется к запрету на экспорт в случае ухудшения ситуации. Если он будет преждевременным или слишком длинным, то станет очередным ударом по энергетическим компаниям, которым и без того не хватит средств на проведение ремонтов. А потребность в ремонтах, очевидно, растет с каждым обстрелом.

3. Мы стали очень близки к графикам отключений. Пока мы более или менее проходим стабильно за счет импорта. Тем не менее, большая часть потребителей Харькова и Одессы до сих пор обесточены, и когда они будут подключены, вырастет общее потребление и большим будет риск дефицита, а значит и графиков. Это уже не говоря о риске дополнительных повреждений в результате обстрелов.

Но в значительной степени, введение отключений зависит от нас самих – сможем ли мы проявить ответственное потребление в пиковые часы. Максимально по возможности следует выравнивать потребление в течение суток, частично перенашивая его на ночь, и не включать одновременно мощных электроприборов, особенно в ветви пиковой нагрузки. Но если Вам или Вашим соседям не удастся этого сделать, то с этим легко справятся графики отключений, например аварийных – быстро, без лишних разговоров и уговорят. Однако не будет и комфорта.

4. Как решить проблему дефицита? Нам нужна распределенная генерация, полупиковая и пиковая – много и малой мощности, рассредоточенных по стране. А также развитие сетей, в том числе низкого класса напряжения, для повышения надежности работы системы, которую, соответственно, было бы сложнее вывести из строя ракетными ударами.

Пожалуй, сейчас стоит не фантазировать о будущих объемах экспорта газа (а об этом недавно говорил глава Нафтогаза Алексей Чернышев), а о том сколько его потребуется для обеспечения работы децентрализованной генерации. Разговоры о том, как будет расти с каждым днем наш экспорт выглядят как упрямое игнорирование слоника в комнате. Разумеется, экспорт важен для экономики. Но давайте просто не будем загадывать, а учитывать все риски газотранспортной системы и хранилищ в условиях потенциальных масштабных обстрелов. Надежность и бесперебойность энергоснабжения, прежде всего.

5. Для реализации решения о развитии нового малого децентрализованного поколения у нас есть практически все, кроме стимулов появления такого поколения. Административные методы здесь к сожалению (или к счастью) не сработают. Но как только будут экономические стимулы для инвестирования в такие мощности и инфраструктуру, она начнет появляться. Это, в частности, и о проблеме долгов на рынке, и о ценовых ограничениях.

Источник: пост Прокипа в Facebook.