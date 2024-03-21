Вода по цене золота: как будет происходить повышение тарифов с 1 апреля

Названы города, где будет существенное повышение тарифов на воду

В Украине уже в апреле могут вырасти тарифы на воду. Повышение стоимости воды и канализации планируется осуществлять в два этапа.

В среднем тарифы вырастут по сравнению с нынешними почти на 28%. Об этом пишет ua-energy.

Издание отмечает, что в нашей стране нет единых тарифов на воду. В разных водоканалах и в разных городах они разные. Причем разница может быть достаточно существенной.

Цена зависит от многих факторов: состояния водопровода и канализации, протяженности сетей водоснабжения, численности потребителей, а также доступности источников воды. Поэтому тарифы на воду существенно отличаются, и повышение на них также будет разным.

Однако при этом проблемы водоканалов никуда не делись. Денег для покрытия текущих расходов им не хватает. Потому тарифы на воду все равно придется повышать.

"Сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за убытков, высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло за собой отток кадров", — заявил президент Ассоциации Укрводоканалекология Дмитрий Новицкий.

Скорее всего, повышение ждет украинцев уже с апреля. Это косвенно подтверждается тем, как водоканалы усердно взялись за должников. На сегодняшний день из-за огромных долгов населения водоканалы и сами задолжали огромные суммы за электроэнергию.

"Задолженность за электроэнергию водоканалов, достигшая 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, требующей немедленного решения", — говорит Новицкий.

На первом этапе повышение в среднем составит 12%, а с июля стоимость воды вырастет еще на 14%. Таким образом, после двух этапов повышения стоимость воды по сравнению с мартовской вырастет почти на 28%.

К примеру, во Львове кубометр воды будет стоить 27,2 грн, а в Кропивницком — 61,72 грн. В то же время в том же Кропивницком подорожание составит около 16 грн, а, например, в Черновцах всего 40 копеек.

Повышение тарифов на воду запланировано в следующих городах:

Киев,

Днепр,

Черкассы,

Никополь,

Хмельницкий,

Винница,

Ровно,

Бровары,

Ужгород,

Львов,

Тернополь,

Луцк,

Ивано-Франковск,

Черновцы,

Дрогобыч.

Ранее "Телеграф" писал, вырастет ли с 1 апреля тариф на газ. Так, до окончания отопительного сезона цены обещают не менять.