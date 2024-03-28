Кого мобилизуют в апреле в ряды ВСУ: есть ряд категорий

В первую очередь это касается лиц с боевым опытом

Военное положение в Украине продлено до 14 мая, поэтому мобилизация военнообязанных продлится весь апрель. Получить повестку могут мужчины от 18 до 60 лет.

"Телеграф" расскажет вам, кого уже с 1 апреля могут призвать в ряды ВСУ. Это касается даже ограниченно годных лиц.

Прежде всего получить повестку в апреле 2024 могут военнообязанные, имеющие боевой опыт, навыки владения оружием.

Кроме этого в ряды ВСУ также принимают водителей, связистов, операторов БпЛА, специалистов по снайпингу, IT-специалистов и т.д.

Призвать на военную службу в апреле могут:

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с наличием боевого опыта;

годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;

лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВЛК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

Предельный возраст для мобилизации остался прежним — 60 лет.

Добровольцами могут стать:

призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.

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