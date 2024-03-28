Кого мобилизуют в апреле в ряды ВСУ: есть ряд категорий
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В первую очередь это касается лиц с боевым опытом
Военное положение в Украине продлено до 14 мая, поэтому мобилизация военнообязанных продлится весь апрель. Получить повестку могут мужчины от 18 до 60 лет.
"Телеграф" расскажет вам, кого уже с 1 апреля могут призвать в ряды ВСУ. Это касается даже ограниченно годных лиц.
Прежде всего получить повестку в апреле 2024 могут военнообязанные, имеющие боевой опыт, навыки владения оружием.
Кроме этого в ряды ВСУ также принимают водителей, связистов, операторов БпЛА, специалистов по снайпингу, IT-специалистов и т.д.
Призвать на военную службу в апреле могут:
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с наличием боевого опыта;
- годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения;
- лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВЛК определит пригодными и у них нет проблем с законом.
Предельный возраст для мобилизации остался прежним — 60 лет.
Добровольцами могут стать:
- призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.
Ранее "Телеграф" писал, кому из студентов дадут отсрочку. Касается обучающихся на дневной или дуальной формах.