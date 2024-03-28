"Нет такой силы в мире": Шмыгаль и Туск выступили с заявлениями после личной встречи

Уже есть определенные сдвиги в проблемных вопросах

В четверг, 28 марта, в Варшаве прошла личная встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После завершения переговоров они сделали заявления на совместной пресс-конференции.

Премьеры говорили о двустороннем сотрудничестве, торговле в агросекторе и проблемах на границе. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что есть понимание, куда двигаться дальше, пишет "Укринформ".

На встрече премьеры договорились, что Польша и Украина будут совместно контролировать пункты пропуска. В настоящее время стороны ожидают одобрения от Еврокомиссии.

Заявления Шмыгаля после переговоров с Туском

Украина до сих пор ожидает от Польши ответа на предложенные шаги по решению проблем на границе и в агросекторе. Большинство из этих предложений уже реализовано. Шмыгаль также говорил об ожидании решения от Еврокомиссии о запрете транзита и экспорта российских и белорусских товаров.

"Стратегические отношения предполагают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу. Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат, и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов", — сказал Шмыгаль.

Заявления Дональда Туска

Польский премьер заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Варшавы, в том числе в вопросах евроинтеграции. Дружбу между Украиной и Польшей ничего не сможет разрушить, даже конфликт интересов, уверен глава правительства Польши.

"Независимо от трудных дел и конфликтов интересов, мы завершаем эти разговоры с еще более глубоким убеждением, что нет такой силы в мире, в Украине, в Польше, которая могла бы подорвать нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество, особенно перед общей угрозой, которой есть агрессия России в Украине и агрессивная политика России перед Евросоюзом", — сказал Туск.

Польша и Украина шагнули вперед по вопросу сельского хозяйства. Туск отметил, что страны являются стратегическими союзниками и назвал два важных решения.

Польша наложит 50% пошлины на агропродукцию из России и Беларуси. Фактически это означает блокировку экспорта. Поиск решений, которые могут удовлетворить требования польских фермеров и украинской стороны.

Пока премьеры Украины и Польши говорили, на общей границе был разблокирован пункт пропуска "Угринов-Долгобычев". Протестующие пообещали, что не будут задерживать движение грузовиков до 2 апреля. К моменту разблокирования пункта пропуска на пересечение границы ждало 120 фур, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отметим, что сегодня зерно Украины не попадает на рынок Польши. Большая часть агропродукции вывозится из страны через море. Только 2 млн тонн из 19 млн тонн транспортируют наземным транспортом.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина говорила, что пока нет решений для разблокирования польско-украинской границы. Переговоры по мониторингу экспорта и импорта продукции продолжаются.

Как ранее сообщал "Телеграф", польские фермеры решили прекратить блокаду границы с Россией. Такое решение было принято через христианский праздник.