Вышли на трассу: польские фермеры перекрыли важную автостраду у немецкой границы

Вместо того чтобы работать, польские фермеры решили выйти на трассу

Масштабные протесты польских фермеров теперь будут доставлять проблемы не только Украине. Вседозволенность, которой пользуются фермеры, привела к тому, что они решили блокировать важную автомагистраль А2 близ Слубице, соединяющую Варшаву и Берлин.

Об этом сообщает польское издание RadioZet. Отмечается, что заблокированная фермерами трасса — одна из ключевых в транспортном сообщении Германии и Польши.

Протест на трассе у границы двух стран начался 17 марта. В польской полиции заявили, что движение по автостраде А2 будет перекрыто с обеих сторон; полицейские силы обеспечат порядок на месте процесса, на решениях будут круглосуточно работать полицейские патрули.

"Западная граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока не закроют фактически восточную границу", – заявили фермеры, которые вместо того, чтобы работать, выходят на трассу. Немецкая сторона пока никак не комментировала перекрытие поляками автострады.

Ранее "Телеграф" писал, что требования польских фермеров, обещающих, что их протесты станут еще сильнее, невозможно выполнить. Украинское зерно уже и так не импортируется в их страну.

Польша и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведут переговоры по отмене для поляков части требований так называемого "зеленого курса" Европейского Союза, а также по решению проблемы "наплыва продукции". Если это будет сделано, это решение позволит значительно смягчить ситуацию с фермерскими протестами.

Митингующие на польско-украинской границе в очередной раз не пропускают грузовики с помощью для украинских военных. В частности, фуры стоят перед пунктом пропуска "Медика-Шегини".