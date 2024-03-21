Ситуация на границе: польские фермеры разблокировали один пункт пропуска

В целом в очереди на все еще заблокированные направления на территории Польши находятся порядка 850 грузовиков

Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на направлении пункта пропуска "Медика" — "Шегини". В настоящее время еще остаются заблокированными четыре направления границы.

Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко. По его словам, фермеры сняли блокаду вечером 20 марта, пишет Украинская правда.

"Информацию об этом украинские пограничники получили около 21.30 накануне от представителей Пограничной стражи Польши. Ими отмечалось, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд. Поэтому оформление этой категории транспорта начало осуществляться в обычном порядке", — сказал он.

Утром 21 марта остаются заблокированными 4 направления: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава Русская". Отмечается, что фермеры пропускают разное количество транспорта в обе стороны. Однако, к примеру, по "Раве Русской" и "Ягодину", как и раньше, не пропускаются грузовые транспортные средства из Украины в Польшу. По направлению "Ягодин" пропускают небольшое количество грузовиков, едущих в Украину. За сутки их было всего 50 и это критически низкий показатель.

В целом в очереди на все еще заблокированные направления на территории Польши находятся порядка 850 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы Русской".

Демченко отмечает, что на других направлениях также есть очереди, так как водители перевозчики выбирают себе другие участки из-за усложнённости движения на украинско-польском участке.

Так, направит ПП "Тиса" на территории Венгрии очередь из грузовиков составляет около 1000 авто. Еще 530 авто стоят в очередь напротив пункта "Ужгород" со стороны Словакии. Также еще почти 400 транспортных средств стоят на румынско-украинской границе напротив ПП "Порубное".

ПП "Медика" — "Шегини"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что протесты польских фермеров теперь задевают и другую страну, поскольку внезапно они решили заблокировать автомагистраль А2 близ Слубице, которая соединяет Варшаву и Берлин.