К программе "єОселя" присоединился еще один участник: теперь для украинцев доступно 8 банков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Государство стремится создать наиболее благоприятные условия для кредитования жилья
К государственной программе доступного жилься "єОселя" присоединился еще один банк. Теперь граждане могут подать заявку на ипотеку в восемь финучреждений Украины.
Об этом сообщили в "Укрфинжилье". Речь идет о банке "Банк Кредит Днепр", который уже заключил генеральное соглашение с украинской финансовой жилищной компанией.
"Банк Кредит Днепр" уже доступен в приложении "Дія" при оформлении заявки на жилье. Председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер отметил, что присоединение восьмого банка позволит украинцам выбирать наиболее привлекательные условия кредитования в рамках государственной программы.
"Мы постоянно усовершенствуем программу и работаем, чтобы выбор банков и жилья становился шире и доступнее для потенциальных участников "єОселі". С сегодняшнего дня при подаче заявки в "Дії" уже можно выбрать банк Кредит Днепр", – сказал Мецгер.
На сегодняшний день украинцам доступны такие банки:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Глобус банк;
- Sky Bank;
- Укрэксимбанк;
- Sense Bank;
- Банк Кредит Днепр
Напомним, что программа "єОселя" была запущена в Украине в октябре 2022 года. За эти полтора года 8 549 семей смогли приобрести собственное жилье по программе более чем на 13,1 млрд гривен. Всего зафиксировано 600 тысяч заявок, но одобрение на кредит получает только 1% от поданных заявлений.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько семей получит жилье в 2024 году по программе "єОселя". В Минэкономики дали свой прогноз.