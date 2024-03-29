К программе "єОселя" присоединился еще один участник: теперь для украинцев доступно 8 банков

Государство стремится создать наиболее благоприятные условия для кредитования жилья

К государственной программе доступного жилься "єОселя" присоединился еще один банк. Теперь граждане могут подать заявку на ипотеку в восемь финучреждений Украины.

Об этом сообщили в "Укрфинжилье". Речь идет о банке "Банк Кредит Днепр", который уже заключил генеральное соглашение с украинской финансовой жилищной компанией.

"Банк Кредит Днепр" уже доступен в приложении "Дія" при оформлении заявки на жилье. Председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер отметил, что присоединение восьмого банка позволит украинцам выбирать наиболее привлекательные условия кредитования в рамках государственной программы.

"Мы постоянно усовершенствуем программу и работаем, чтобы выбор банков и жилья становился шире и доступнее для потенциальных участников "єОселі". С сегодняшнего дня при подаче заявки в "Дії" уже можно выбрать банк Кредит Днепр", – сказал Мецгер.

На сегодняшний день украинцам доступны такие банки:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрэксимбанк;

Sense Bank;

Банк Кредит Днепр

Напомним, что программа "єОселя" была запущена в Украине в октябре 2022 года. За эти полтора года 8 549 семей смогли приобрести собственное жилье по программе более чем на 13,1 млрд гривен. Всего зафиксировано 600 тысяч заявок, но одобрение на кредит получает только 1% от поданных заявлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько семей получит жилье в 2024 году по программе "єОселя". В Минэкономики дали свой прогноз.