До програми "єОселя" приєднався ще один учасник: тепер для українців є 8 банків

Держава прагне створити найсприятливіші умови для кредитування житла

До державної програми доступного житла "єОселя" приєднався ще один банк. Наразі громадяни можуть подати заявку на іпотеку у вісім фінустанов України.

Про це повідомили в "Укрфінжитлі". Йдеться про банк "Банк Кредит Дніпро", який уже уклав генеральну угоду з українською фінансовою житловою компанією.

"Банк Кредит Дніпро" вже доступний у додатку "Дія" під час оформлення заявки на житло. Голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер зазначив, що приєднання восьмого банку дозволить українцям обирати найпривабливіші умови кредитування у рамках державної програми.

"Ми постійно удосконалимо програму та працюємо, щоб вибір банків та житла ставав ширшим та доступнішим для потенційних учасників "єОселі". Відсьогодні при подачі заявки в "Дії" вже можна вибрати банк Кредит Дніпро", — сказав Мецгер.

На сьогодні українцям доступні такі банки:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

глобус банк;

Sky Bank;

Укрексімбанк;

Sense Bank;

Банк Кредит Дніпро

Нагадаємо, що програму "єОселя" було запущено в Україні у жовтні 2022 року. За ці півтора року 8549 сімей змогли придбати власне житло за програмою більш ніж на 13,1 млрд гривень. Загалом зафіксовано 600 тисяч заявок, але схвалення на кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки сімей отримає житло у 2024 році за програмою "єОселя". У Мінекономіки дали свій прогноз.