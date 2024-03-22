Купить квартиру по "єОселя" станет легче – почему так может произойти

С начала 2024 года на первичном рынке наибольший спрос на приобретение жилья в ипотеку

За время действия программа государственного льготного кредитования покупки жилья "єОселя" под 3-7% ею воспользовались около 6 тысяч украинцев. При условии же роста количества банков готовых финансировать покупку жилья, их число будет расти и в 2024-м году.

Об этом "Телеграфу" сообщила первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева. По ее словам пока в программе участвуют 27 компаний из 13 областей, но их число может серьезно вырасти.

По словам эксперта, банки могут активнее подключиться к этой программе и сотрудничать с компаниями-застройщиками при выполнении таких условий как:

активное строительство (динамика строительных работ в реальном времени) предложенного под аккредитацию ЖК;

наличие у девелоперской компании всех разрешительных документов, подтверждающих законность строительства;

отсутствие каких-либо судебных обременений, которые могут повлиять на динамику строительства;

состояние готовности объекта – не менее 30% с четкими сроками завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

реализация квартир должна осуществляться через фонды финансирования строительства, механизм купли-продажи имущественных прав, целевые облигации;

соответствие объекта задекларированное качественным характеристикам и классу жилья;

опыт работы на рынке (портфель реализуемых проектов), открытость, профессиональная и деловая репутация как компании, так и ее руководителей.

Елена Дмитриева обратила внимание, что с начала 2024 года на первичном рынке наибольший спрос на приобретение жилья в ипотеку (около 70% от всех сделок) наблюдается на 1- и 2-комнатные квартиры площадью от 45 до 70 квадратных метров общей стоимостью от 2 млн. до 3 млн грн. При этом в подавляющем большинстве случаев сделки заключаются на срок до 20 лет с первоначальным взносом в 30% от стоимости дома.

Лучше всего продается жилье, соответствующее ожиданиям покупателей по безопасности проживания, наличию самодостаточной инфраструктуры, удачного расположение с учетом транспортного сообщения и других факторов.

В целом по прогнозам специалиста с апреля по июнь 2024 года на первичном рынке по программе "єОселя", совместными ипотечными программами банков и девелоперов, может быть заключено до 200-250 ипотечных сделок на общую сумму до 500 млн грн. При этом около 80-85% ипотек будут выданы в Киеве, Киевской области и некоторых областных центрах, преимущественно в западных областях.

Кстати, начиная с февраля по программе "єОселя" можно купить не только квартиру, но и частный дом или таунхаус.