С тысячами правок разобрались, но это еще не все: в Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект о мобилизации

Документ готовят уже третий месяц

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Но документ все еще не готов к рассмотрению во втором чтении.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что законопроекту еще предстоит пройти несколько этапов до голосования во втором чтении.

По словам нардепа, во-первых, будут рассматриваться дополнительные комитетские поправки, а это еще займет длительное время. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу поправок.

"Выглядит так, что уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале парламента. И я, кстати, не думаю, что будет сильно кто-то затягивать правками", — подчеркнул Железняк.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что ВР может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.