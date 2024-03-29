Ваш первопредок мог искать лучшей судьбы, если фамилия звучит так: ищите свою в списке

Родоначальник имел достаточно смелости, чтобы начать жить в новом месте

Современные фамилии многое расскажут о ваших предках, в частности о том, кто основал ваш род. Он мог быть сыном русского или австрийского солдата, или имел достаточно смелости, чтобы искать лучшей судьбы в чужом крае.

Чужакам, которые сразу привлекали к себе внимание в древних поселениях, давали особые прозвища. Об этом пишет языковед Лариса Масенко в книге "Украинские имена и фамилии".

В древности чужестранцев часто называли "немыми". Объясняется это очень просто – они говорили на другом языке и их не понимали.

Некоторые современные фамилии могут указывать на то, что ваш предок мог искать лучшей судьбы и таким образом оказался на территории современной Украины. В этот список входят следующие родовые имена:

Немой ;

; Немец ;

; Нимчук ;

; Нименко ;

; Нимченко.

Некоторые фамилии указывают на первопредка-турка. Среди них Чаус, Чавс и Янчаренко.

Однако некоторые родовые имена давали не по национальности, а по особенностям характера. И тогда, и сейчас уважают надежных людей. Если родоначальник всегда выполнял свои обещания, то ему могли дать прозвище Будько или Буденко. Полный список фамилий, которые давали надежным и достойным людям, ищите в списке.

Ранее "Телеграф" сообщал о родовых именах медиков, философов и учителей. В древности они являлись представителями элиты.