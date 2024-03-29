Ваш першопредок міг шукати кращої долі, якщо прізвище звучить так: шукайте своє у переліку

Родоначальник мав достатньо сміливості, щоб розпочати жити у новому місці

Сучасні прізвища багато що розкажуть про ваших предків, зокрема про того, хто започаткував ваш рід. Він міг бути сином російського чи австрійського солдата, або ж мав достатньо сміливості, щоб шукати кращої долі у чужому краї.

Чужинцям, які одразу привертали до себе увагу у давніх поселеннях, давали особливі прізвиська. Про це пише мовознавиця Лариса Масенко у книзі "Українські імена і прізвища".

У давнину чужинців часто називали "німими". Пояснюється це дуже просто ― вони говорили іншою мовою та їх не розуміли.

Деякі сучасні прізвища можуть вказувати на те, що ваш предок міг шукати кращої долі й таким чином опинитись на території сучасної України. У цей перелік входять такі родові імена:

Німий ;

; Німець ;

; Німчук ;

; Німенко ;

; Німченко.

Деякі прізвища вказують на першопредка-турка. Серед них Чавс, Чаус та Янчаренко.

Проте деякі родові імена давали не за національністю, а за особливостями характеру. І тоді, і зараз поважають надійних людей. Якщо родоначальник завжди дотримувався своїх обіцянок, то йому могли дати прізвисько Будько чи Буденко. Повний перелік прізвищ, які давали надійним та достойним людям, шукайте у переліку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про родові імена медиків, філософів та вчителів. У давнину вони були представниками еліти.