Ваш першопредок міг шукати кращої долі, якщо прізвище звучить так: шукайте своє у переліку
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Родоначальник мав достатньо сміливості, щоб розпочати жити у новому місці
Сучасні прізвища багато що розкажуть про ваших предків, зокрема про того, хто започаткував ваш рід. Він міг бути сином російського чи австрійського солдата, або ж мав достатньо сміливості, щоб шукати кращої долі у чужому краї.
Чужинцям, які одразу привертали до себе увагу у давніх поселеннях, давали особливі прізвиська. Про це пише мовознавиця Лариса Масенко у книзі "Українські імена і прізвища".
У давнину чужинців часто називали "німими". Пояснюється це дуже просто ― вони говорили іншою мовою та їх не розуміли.
Деякі сучасні прізвища можуть вказувати на те, що ваш предок міг шукати кращої долі й таким чином опинитись на території сучасної України. У цей перелік входять такі родові імена:
- Німий;
- Німець;
- Німчук;
- Німенко;
- Німченко.
Деякі прізвища вказують на першопредка-турка. Серед них Чавс, Чаус та Янчаренко.
Проте деякі родові імена давали не за національністю, а за особливостями характеру. І тоді, і зараз поважають надійних людей. Якщо родоначальник завжди дотримувався своїх обіцянок, то йому могли дати прізвисько Будько чи Буденко. Повний перелік прізвищ, які давали надійним та достойним людям, шукайте у переліку.
Раніше "Телеграф" повідомляв про родові імена медиків, філософів та вчителів. У давнину вони були представниками еліти.