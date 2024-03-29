В Киеве погодное чудо: одновременно град, ливень, гром и радуга (фото и видео)

Жители столицы испугались громких звуков

В пятницу, 29 марта, в Киеве случилось настоящее погодное чудо. В столице одновременно выпал град, прошел ливень, был слышен гром и появилась радуга.

Об этом пишут местные Telegram-каналы. Отмечается, что гром был таких громких звуков, что жители перепутали его со взрывами.

На кадрах видно, что град, размером с перепелиное яйцо, усыпал улицы некоторых районов столицы.

Кроме того, сильный ливень в Киеве практически затопил город. Вода поднялась до уровня тротуаров.

Однако после стихии в некоторых районах столицы в небе появилась огромная и яркая радуга.

К слову, как прогнозирует КГВА, непогода может продлиться до конца суток.

А пока в столице уже в 2-3 раза повысились цены на такси.

К примеру, в "Uklon" стоимость такси с левого на правый берег варьируется от 439 грн до более 1700 грн за премиум-авто. А "Bolt" за поездку с левого на правый берег предлагает от 450 до более 1000 грн за поездку (в зависимости от выбранной точки).

Отметим, недавно в Одессе разбушевалась непогода. В результате длительного дождя и штормового ветра в городе повалены деревья, на некоторых улицах были подтопления и затруднен проезд транспорта. Электротранспорт вышел на линию в количестве 50 процентов подвижного состава. Люди были вынуждены ждать в очередях.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, какой будет погода в Украине до конца последней рабочей недели в марте. Синоптики обещают постепенное потепление.