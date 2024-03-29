Зеленский официально уволил двух замов Ермака: кто назначен вместо них

Оба заместителя Ермака работали в ОП практически с первых дней президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове, о чем ранее говорили источники "Телеграфа", и Алексее Днепрове.

Указы о снятии их с должности уже опубликованы на сайте ОП. Также украинский президент назначил новых заместителей Андрея Ермака.

Новыми заместителями главы ОП стали Ирина Мудрая, которая до этого была заместителем Министра юстиции Украины, и Елена Ковальская — руководила Кабинетом главы Офиса Президента.

Андрей Смирнов был назначен на должность заместителя главы ОП 10 сентября 2019 года. До этого занимался юридической и адвокатской практикой (с 2013 года), а также был членом наблюдательного совета Государственного банковского учреждения "Украинский банк реконструкции и развития" (с 2012 года). Имеет большой опыт государственной службы. С 2006 по 2012 годы занимал должности руководителя юридического департамента Государственного комитета по вопросам государственного материального резерва, заместителя Директора департамента хозяйственного обеспечения СБ Украины, начальника управления земельных ресурсов Запорожья.

Алексей Днепров был назначен на должность заместителя главы Администрации президента Украины еще в 2015 году при каденции Петра Порошенко, а в 2026 году переведен на должность руководителя Аппарата администрации президента. В 2019 году уже Владимир Зеленский своим указом назначил Днепрова сначала руководителем Аппарата Офиса Президента Украины, а затем, в 2021 году — заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Андрей Смирнов и Алексей Днепров

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда назначат Алексея Данилова после увольнения с должности секретаря СНБО. Президент Владимир Зеленский официально сообщил о его новой должности.