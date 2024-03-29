Зеленский уволил посла в соседней стране: нардеп говорит, что его заменит Данилов

Официального назначения нового посла пока нет

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Кто будет его преемником, пока неизвестно.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в пятницу, 29 марта. Шевченко занимал должность посла в Молдавии с 18 декабря 2019 года.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова", — говорится в указе.

Скрин с сайта ОП

Марк Шевченко

Следует отметить, что у Шевченко был опыт работы с Молдовой, ведь в 2003-2007 гг. работал советником по политическим вопросам посольства Украины в Молдове. В 2012 и 2014-15 годах он был временным поверенным в делах Украины в Канаде.

Напомним, что у Украины с апреля 2019 года не было посла в Молдове. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко 25 апреля подписал указ об увольнении Ивана Гнатышина с этой должности посла.

На днях Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Некоторые СМИ предположили, что Данилова могут назначить послом в Норвегии.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подтвердил информацию о назначении Данилова послом, но уточнил, что его отправят в Молдову.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был назначен послом в Британии.