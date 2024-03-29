Зеленский официально сообщил, куда отправит Данилова

По словам президента, Данилов сам попросился на этот пост.

В пятницу, 29 марта, стало известно, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов назначен на должность посла. Он будет представлять Украину в Молове.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Данилов продолжит работу в дипломатическом направлении.

"Я согласовал его кандидатуру в качестве нового посла нашего государства в республике Молдова", — сказал Зеленский.

Он добавил, что сам Данилов сообщил президенту о таком видении своей работы на пользу Украины. Глава государства отметил, что Молдова чрезвычайно важна для нас и с точки зрения вызовов безопасности в регионах, и со стороны двустороннего взаимодействия.

О назначении Данилова на должность посла в Молдове сообщали еще днем 29 марта. Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, в четверг, 28 марта, Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Вместо него был назначен председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Сам Алексей Данилов заверил, что ему не стыдно за труд и поблагодарил президента и команду. Он сказал, что "наша судьба и наша миссия — "быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей"".

Также в пятницу состоялась первая Ставка с новым секретарем СНБО, где говорили о поставках оружия и ракетных атаках на энергосистемы Украины.

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