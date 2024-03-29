Заместителя Ермака Смирнова увольняют из ОП — источники

Волна увольнений дошла и до Офиса президента

В пятницу, 29 марта, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский увольняет Андрея Смирнова. Он занимал должность замруководителя Офиса президента.

Об этом сообщают источники "Телеграфа", соответствующие документы ожидаются вечером пятницы. Отметим, Смирнова назначили еще в 2019 году, он был заместителем председателя ОП еще тогда, когда Офис возглавлял Андрей Богдан.

Известно, что у Смирнова есть юридическое образование, ведь он окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", по специальности "Правоведение".

Уже с 2006 года он начал свою политическую карьеру с должности Руководителя юридического департамента Государственный комитет по вопросам государственного материального резерва. Впоследствии он являлся заместителем Директора департамента хозяйственного обеспечения СБ Украины, начальником управления земельных ресурсов г. Запорожья.

И уже 10 сентября 2019 года указом Президента Украины он был назначен Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Также увольняют заместителя руководителя ОП Алексей Днепров. Соответствующего документа пока нет, говорят источники "Телеграфа".

Алексей Днепров

Днепров занимал соответствующий пост с 2021 года. Его награждали почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2009 год) и орденом "За заслуги" ІІІ степени (2012 год). Политическую карьеру начал с 2003 года с поста главного консультанта Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Соответствующий указ появился на сайте в четверг, 28 марта.

Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Данилов может стать послом Украины в Молдове.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, почему назначил Иващенко главой внешней разведки.