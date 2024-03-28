Зеленский рассказал, почему назначил Иващенко главой внешней разведки: "Есть вещи непубличные"

Он назвал его профессионалом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил новым руководителем Службы внешней разведки Украины боевого генерала Олега Иващенко. По его словам, он человек профессиональный.

Об этом Зеленский написал в Telegram. Глава государства подчеркнул, что Иващенко прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас.

"Украинская разведка должна работать повсюду в мире, где есть и могут быть наши интересы. Везде в мире, где путинская система пытается что-то выиграть, должна выигрывать Украина", — сказал Зеленский.

По его словам, во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

"Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", — отметил президент.

Отметим, предыдущий глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко назначен на пост секретаря СНБО Украины вместо Алексея Данилова. Свой пост он занимал с июня 2021 года, а также многолетний опыт службы в различных оборонных ведомствах страны.

А сам Алексей Данилов, по неподтвержденным пока что данным, может стать послом Украины за рубежом. Официального комментария экс-секретаря СНБО или представителей Офиса президента пока что не поступало на этот счет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, уволят ли Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Он находится в этой должности рекордное количество лет в истории независимой Украины.