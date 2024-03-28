Зеленский рассказал, почему назначил Иващенко главой внешней разведки: "Есть вещи непубличные"
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Он назвал его профессионалом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил новым руководителем Службы внешней разведки Украины боевого генерала Олега Иващенко. По его словам, он человек профессиональный.
Об этом Зеленский написал в Telegram. Глава государства подчеркнул, что Иващенко прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас.
"Украинская разведка должна работать повсюду в мире, где есть и могут быть наши интересы. Везде в мире, где путинская система пытается что-то выиграть, должна выигрывать Украина", — сказал Зеленский.
По его словам, во время войны есть вещи совершенно непубличные, которые служба должна обеспечивать оперативно и качественно.
"Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", — отметил президент.
Отметим, предыдущий глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко назначен на пост секретаря СНБО Украины вместо Алексея Данилова. Свой пост он занимал с июня 2021 года, а также многолетний опыт службы в различных оборонных ведомствах страны.
А сам Алексей Данилов, по неподтвержденным пока что данным, может стать послом Украины за рубежом. Официального комментария экс-секретаря СНБО или представителей Офиса президента пока что не поступало на этот счет.
Также "Телеграф" рассказывал о том, уволят ли Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Он находится в этой должности рекордное количество лет в истории независимой Украины.