Заказчик убийства Гандзюк заявил, что его мобилизуют из тюрьмы: что заявили военные

Владислав Мангер предоставил суду фальшивое письмо о мобилизации в ряды ТрО

В понедельник, 1 апреля, во время рассмотрения апелляционной жалобы по делу об убийстве Екатерины Гандзюк выяснилось, что бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, признанного заказчиком, вызывает на службу командир одной из воинских частей. Как сообщается, якобы существует письмо командира воинской части А7382. В нем говорится о желании призвать на военную службу в эту часть подсудимого.

Информацию о приглашенной в ряды ТРО подтвердил сам Мангер, который сообщил суд о намерении предоставить ходатайство Министерства обороны о необходимости своего призыва. Подробности появились на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Мы пока не знаем, зачем командиру бригады территориальной обороны нужен человек, заказавший убийство Кати Гандзюк и к тому же имеющий кучу хронических болезней. Сегодня долгий перечень болезней Мангера, который составили адвокаты, зачитывала судья. Судя по этому перечню, потенциальный солдат Мангер вряд ли. пройдет ВЛК", – отмечается в сообщении.

Однако позже эту информацию официально опровергли в Министерстве обороны и 126-й отдельной бригаде территориальной обороны Одессы, куда его якобы призвали.

После распространения этой информации в соцсетях пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы дала комментарий по этому поводу. Там опровергли информацию, предоставленную заказчиком убийства Екатерины Гандзюк.

"Информация, распространенная 01.04.2024 года, на ряде информационных ресурсов о причастности командира воинской части А7382 к предоставлению обвиняемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк экс-председателю Херсонского Областного Совета Владиславу Мангеру письма для прохождения службы в воинской части", – говорится в сообщении в Facebook.

В бригаде отметили, что им досадно слышать о подозрениях в том, что в ряды ВСУ готовы мобилизовать человека, заказавшего убийство общественной активистки еще до прихода на эту землю российских оккупантов.

"Мы официально заявляем: Владислава Мангера не было, не будет и ни в коем случае не могло быть в нашей бригаде. Мангер по решению украинского суда отбывает справедливое наказание как заказчик резонансного убийства, его место в тюрьме. Наше место – на поле боя, где 126 бригада продолжит бороться за справедливость для украинского народа, освобождая новые территории, а не преступников от наказаний", — подчеркнули в бригаде.

Кроме того, на резонансные сообщения отреагировали и в Минобороны Украины.

"Министерство обороны не готовит ни одного ходатайства для причисления г-на Мангера в Вооруженные силы. Если соответствующая инициатива появилась на уровне воинской части, процесс будет немедленно прекращен, в отношении инициаторов – проведено служебное расследование", – сообщили в Минобороны под сообщением на странице "Кто заказал Катю Гандюк?".

Напомним, что в июле 2018 года общественную активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома. Через три месяца она скончалась. За несколько недель до смерти она сообщила, что считает заказчиком нападения на нее Владислава Мангера. В прокуратуре тогда сообщали, что вероятной причиной нападения на активистку могли быть ее слова о поджоге Олешковского леса Херсонской области. Гандзюк заявляла, что лес палят для того, чтобы потом продавать. В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер признан виновным в

заказа нападения на Катерину, а его помощника Алексея Левина – виновным в его организации. Их приговорили к 10 годам лишения свободы.