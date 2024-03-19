"Водолазы ищут...": в деле об убийстве украинки в Германии новые детали (фото)

Отчаянные поиски мамы погибшей все еще продолжаются

Следователи предполагают, что мама убитой в немецком городе Хоккенгайм близ Штутгарта украинки Маргариты Разаз Марина Стеценко, пропавшая без вести, могла также стать жертвой преступления. Водолазы ищут ее тело рядом с местом, где нашли дочь женщины.

Об этом пишет BILD, ссылаясь на собственные источники. Есть предположение, что задержанная подозреваемая семейная пара могла сделать это, чтобы забрать маленького ребенка Риты.

"Следователи предполагают, что Марины уже нет в живых. Предположение: немец Марко О. (44 года) и его жена русского происхождения Инна (43 года), которые сейчас находятся под стражей, якобы убили Маргариту и ее мать Марину Стеценко, чтобы забрать пятилетнего ребенка", — говорится в материале.

Отрабатывая эту версию тело Марины ищут недалеко от того места, где нашли Риту.

Фото: Майкл Раффлер, полиция

"Появляется все больше свидетельств того, что бабушка Марина Стеценко также стала жертвой жестокого преступления! После убийства молодой украинки Маргариты более недели назад в Хоккенхайме (Баден-Вюртемберг) отчаянные поиски пропавшей матери погибшей женщины все еще идут полным ходом. В понедельник спецкомиссия "Рампе" вновь разыскивала женщину с водолазами", — пишет BILD.

Фото: Майкл Раффлер

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бездыханное тело 27-летней Маргариты Разаз обнаружил случайный прохожий 7 марта 2024 года на речном пандусе на берегу Рейна в Хоккенхайме. На ее теле были следы насильственной смерти. Было установлено, что 5-недельная дочь Мия и 51-летняя мама Марина Стеценко пропали без вести. Спустя неделю ребенка удалось найти. Она находилась у супружеской пары 44-летнего немца и 43-летней уроженки России. Немецкие правоохранители задержали их.