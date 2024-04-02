Замовник вбивства Гандзюк заявив, що його мобілізують із в'язниці: що заявили військові

Владислав Мангер надав суду фальшивий лист про мобілізацію до лав ТрО

У понеділок, 1 квітня, під час розгляду апеляційної скарги у справі про вбивство Катерини Гандзюк, з’ясувалося, що колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангеру, який визнаний замовником, викликає на службу командир однієї із військових частин. Як повідомляється, нібито існує лист командира військової частини А7382. В ньому йдеться про бажання призвати на військову службу до цієї частини підсудного.

Інформацію про запрошенну до лав ТРО підтвердив сам Мангер, який повідомив суд про намір надати клопотання Міністерства оборони про необхідність свого призову. Подробиці з’явились на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя. Судячи з цього переліку, потенційний солдат Мангер навряд пройде ВЛК", – відзначається у повідомленні.

Однак пізніше цю інформацію офіційно спростували в Міністерстві оборони та 126-й окремій бригаді територіальної оборони Одеси, куди нібито його призвали.

Після поширення цієї інформації у соцмережах прес-служба 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси дала коментар з цього приводу. Там спростували інформацію, надану замовником вбивства Катерини Гандзюк.

"Інформація, що розповсюджена 01.04.2024 року, на низці інформаційних ресурсів, щодо причетності командира військової частини А7382 до надання обвинуваченому у замовленні нападу на Катерину Гандзюк ексголові Херсонської Обласної Ради Владиславу Мангеру листа для проходження служби у військовій частині А7382 – не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні у Facebook.

У бригаді зазначили, що їм прикро чути про підозри у тому, що до лав ЗСУ готові мобілізувати людину, яка замовила вбивство громадської активістки ще до приходу на цю землю російських окупантів.

"Ми офіційно заявляємо: Владислава Мангера не було, не буде і в жодному разі не могло бути в нашій бригаді. Мангер за рішенням українського суду відбуває справедливе покарання як замовник резонансного вбивства, його місце в тюрмі. Наше місце – на полі бою, де 126 бригада продовжить боротись за справедливість для українського народу, звільняючи нові території, а не злочинців від покарань", – наголосили в бригаді.

Крім того, на резонансні повідомлення відреагували і в Міноборони України.

"Міністерство оборони не готує жодного клопотання для зарахування п. Мангера до Збройних сил. Якщо відповідна ініціатива зʼявилася на рівні військової частини, процес буде негайно припинено, щодо ініціаторів – проведене службове розслідування", – повідомили у Міноборони під дописом на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Нагадаємо, що у липні 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. Через три місяці вона померла. За кілька тижні до смерті вона повідомила, що вважає замовником нападу на неї Владислава Мангера. У прокуратурі тоді повідомляли, що ймовірною причиною нападу на активістку могли бути її слова про підпал Олешківського лісу на Херсонщині. Гандзюк заявляла, що ліс палять для того, щоб потім продавати. У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ексголову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у

замовленні нападу на Катерину, а його помічника Олексія Левіна – винним у його організації. Їх засудили до 10 років позбавлення волі.