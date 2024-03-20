Мать убитой в Германии украинки нашли мертвой: новые подробности трагедии

Результатов вскрытия пока нет

В Германии нашли мертвой убитой в Германии украинки Маргариты Разаз Марину Стеценко. Ее тело было обнаружено в озере недалеко от Бад-Шенборна.

Об этом в среду, 20 марта, сообщает BILD. Эту информацию подтвердила полиция и прокуратура.

"Службы экстренной помощи обнаружили в озере недалеко от Бад-Шенборна (округ Карлсруэ) тело, которое "по всей видимости" принадлежало 51-летней матери", — говорится в сообщении.

Газета Badische Neuesten Nachrichten публикует информацию о том, что тело женщины нашли в рыбацком озере Круммес Лох.

"Теперь есть определенность. Полиция подтверждает, что тело 51-летней пропавшей женщины было найдено в рыбацком озере Круммес Лох недалеко от Бад-Шенборна во вторник днем.

На основании своих выводов следователи предполагают, что она также умерла в результате внешнего насилия. Результата вскрытия пока нет", — говорится в материале.

Отметим, что днем ранее, 19 марта, водолазы проводили поиски тела Марины Стеценко в том же озере, на берегу которого нашли тело Маргариты.

Фото: Майкл Раффлер

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, 7 марта текущего года на речном пандусе на берегу Рейна в Хоккенхайме (Германия) нашли тело 27-летней украинки Маргариты Разаз. Его заметил случайный прохожий, который сообщил об этом в полицию. На теле девушки были видны следы насильственной смерти. Помимо того, пропала ее дочь Мия, которой было пять недель, и ее 51-летняя мать Марина Стеценко. Через неделю дочку нашли. Она находилась у супружеской пары 44-летнего немца Марко и 43-летней уроженки России Инны. Их задержали сотрудники полиции.

Как сообщали соседи, Инна в последнее время говорила о рождении ребенка, хотя признаков беременности у нее не было. Подозреваемая признавалась, что хочет "маленькую принцессу". У Инны и Марко было трое сыновей. У полицейских есть версия, что похищение девочки пара планировала заранее, поскольку еще в декабре Марко показывал соседке розовую детскую шапочку, которую они купили для ребенка.