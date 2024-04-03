Электронный кабинет призывника пока не заработает: какой закон тогда подписал Зеленский и когда реестр начнет действовать

В Верховной Раде рассказали, с какой целью внедряется новая форма учета

Украинские чиновники продолжают работать над усовершенствованием мобилизационного законодательства. Одним из важных изменений, предусмотренных реформой, должно стать появление электронного кабинета военнообязанных граждан.

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал закон №10062, после чего новость о "запуске электронного кабинета призывника" облетела большинство отечественных СМИ. Впрочем, как оказалось, это не совсем так.

О чем в действительности идет речь в принятом президентом документе, когда заработает электронный кабинет и как будет функционировать эта система "Телеграф" спрашивал у авторов законодательных изменений.

Информационный фальстарт

Как оказалось, подписание закона №10062 не предполагает запуска работы электронного кабинета военнообязанных. Согласно положениям пояснительной записки, в данном документе говорится лишь об усовершенствовании процедуры информационного взаимодействия между государственными реестрами, а также введении электронной процедуры обретения военнослужащими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Принятие данной нормы действительно позволит военнослужащим и членам их семей подавать документы для оформления того или иного статуса в электронном виде, минуя сложную бюрократию и похождения по кабинетам с бумажными распечатками.

Впрочем, с внедрением электронного кабинета призывника закон №10062 имеет лишь опосредованную связь: благодаря ему данные из нового реестра станут доступными для общей системы учета военнообязанных граждан, говорит член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

- Говорить, что вчера президент подписал закон о введении электронного кабинета призывников, — некорректно. В действительности была принята норма, которая позволит государству иметь более полную картину о составе военнообязанных граждан. Внедрение электронного кабинета призывников предусмотрено в законопроекте по мобилизационному процессу, который мы сейчас рассматриваем в комитете, но по состоянию на сегодняшний день механизм его создания законодательно не закреплен, — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Как это могло бы работать

Согласно тексту законопроекта о мобилизации №10449, в доработанной версии которого в январе 2023-го появилось положение о создании электронного кабинета призывников, реестр будет содержать информацию обо всех военнообязанных гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Тогда предполагалось, что регистрация в кабинете будет обязательна, а сведения из других государственных реестров будут вносить в него без согласия владельца профиля. Кроме того, рассматривалась возможность отправки в кабинет электронных повесток. Для этого депутатами был разработан алгоритм получения документа и определены уважительные причины для неявки гражданина в ТЦК и СП после "вручения" ему электронной повестки.

Доступ к реестру должны получить Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей. В электронном кабинете должны содержаться следующие данные:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта;

данные о выезде за границу;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

информация о судимости и т.д.

Что имеем на практике и когда ждать запуска

Учитывая, что норма об электронном кабинете все еще находится на этапе разработки, предметно говорить о деталях ее реализации депутаты пока не берутся.

По словам соавтора закона №10062, нардепа Алексея Гончаренко, сейчас Кабинет министров работает над созданием подзаконных актов, которые будут регулировать работу новой системы.

— Пока что можно говорить о том, что электронных повесток в этом кабинете не будет. Кроме того, это не обязательно должно быть мобильное приложение типа "Дії". По всей вероятности, речь пойдет о портале, воспользоваться которым можно будет через компьютер. Аналогичным образом функционируют множество уже существующих реестров.

Во всяком случае, мы живем в XXI веке, а значит, у нас должна быть альтернатива бумажным документам и архивам. Важно: электронный кабинет военнообязанного и реестр "Оберіг" - не одно и то же. Как именно это будет реализовано, покажет время. Пока что подзаконные акты находятся на этапе разработки в Кабмине. Предлагаю дождаться согласованных положений и обсуждать их более предметно, – говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

На том, что новая система реестра военнообязанных граждан будет носить характер альтернативы другим способам встать на учет, акцентирует внимание и Федор Вениславский.

По словам чиновника, никто не планирует обязывать украинцев пользоваться исключительно электронным кабинетом для предоставления своих данных.

– Это добровольное решение. Если человек не желает ехать в военкомат из-за нехватки времени на дорогу или пребывания за границей или в другом городе, он сможет сделать это дистанционно через электронный кабинет.

Таким образом, граждане будут иметь три способа решения этой задачи: лично в ТЦК или в ЦНАПе или дистанционно в онлайн-формате. Для нас главное, чтобы государство понимало мобилизационный ресурс в целом. Никаких негативных последствий это новшество не принесет, — говорит народный депутат.

Что касается сроков принятия соответствующего закона, то оптимизма у его авторов пока немного. По словам Федора Вениславского, профильный комитет работает над финальным сведением таблицы поправок, после чего все спорные вопросы будут дорассмотрены во избежание коллизий.

Завершить разработку проекта планируют уже на этой неделе, после чего документ будет направлен на рассмотрение парламента. Дальше все будет зависеть от того, как быстро законопроект будет проработан в ВР. При этом нардеп отмечает: ввиду количества поправок и чрезмерной политизации процесса мобилизации это может происходить не слишком быстро. В то же время шансы принять закон вполне реальны.