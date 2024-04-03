Перед пожаром был взрыв: в России загорелся очередной завод (видео)

Площадь пожара составляет более двух сотен квадратных метров

В России произошел пожар на еще одном заводе. Кроме того в этом же городе подгорел подвесной мост.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным оба инцидента произошли одновременно в городе Азов, который находится около Ростова-на-Дону.

Как оказалось, первый пожар возник на полимерном заводе. Утверждается, что перед пожаром там прогремел взрыв. Пламя распространилось на десятки квадратных метров. Сотрудники завода вызвали спасателей и выбежали на улицу.

Для справки: предприятие ООО "Азовское производственное объединение Алеко-Полимеры" занимается изготовлением полимерной тары и мягкой упаковки.

По данным российских МЧСников, горят деревянные поддоны на площади 250 кв.м. На данный момент пожар удалось только локализовать, но не ликвидировать.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Кроме того, практически одновременно в Азове вспыхнула территория около подвесного моста. О данном пожара информации пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые подробности пожара на топовом для армии РФ "Уралмашзаводе".