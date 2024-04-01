Второй за день: в России еще на одном заводе произошел масштабный пожар (видео)

Сообщается, что пожар уже локализовали

В России второй раз за день произошел пожар на одном из промышленных предприятий. В этот раз возгорание зафиксировано в подмосковном городе Хотьково.

Как сообщают российские паблики, горит многопрофильное электротехническое предприятие "Электроизолит". Отмечается, что горит крыша одного из корпусов. На данный момент не сообщается о пострадавших.

По данным российских СМИ, "Электроизолит" — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли. Основная продукция — изоляционные материалы.

В МЧС РФ сообщили, что пожарные локализовали пожар на 150 квадратных метров. Там отметили, что горит кровля цеха. Из здания эвакуированы 4 человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В то же время местная прокуратура сообщила, что площадь возгорания составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Хотьково на карте

Напомним, в понедельник, 1 апреля, в российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на "Уралмашзаводе", одном их крупнейших военных заводов страны-агрессора. Согласно предварительным данным, там загорелся склад с лако-красочными материалами.

Стоит отметить, что пожары в России последнее время не редкость. Они происходят в разных городах страны-агрессора с завидной регулярностью.