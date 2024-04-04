Запорожская АЭС снова на грани блекаута из-за россиян

Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации станции

В четверг, 4 апреля, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани блекаута. Произошло это из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Энергоатом. По информации работников, воздушная линия отключилась около 10 утра.

"Сегодня, 04 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения своих потребностей", — говорится в сообщении.

В настоящее время ЗАЭС с украинской энергосистемой соединена только по линии электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская". Ее работу недавно возобновили украинские энергетики.

"Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блекаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — объясняют в Энергоатоме.

Напомним, на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, которая уже два года оккупирована россиянами, во время ракетной атаки на Украину 22 марта, в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая ее с энергосистемой Украины. Это угрожало ЗАЭС блекаутом.

Ранее "Телеграф" писал, что в МАГАТЭ наконец-то "увидели", что россияне обстреливают Украину с площадок ЗАЭС.