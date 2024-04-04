Запорізька АЕС знову на межі блекауту через росіян

Це є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції

У четвер, 4 квітня, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту. Сталось це через російський обстріл.

Про це повідомляє Енергоатом. За інформацією працівників, повітряна лінія відключилась близько 10 ранку.

"Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб", — йдеться у повідомленні.

Наразі ЗАЕС з українською енергосистемою з’єднана лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". Її роботу нещодавно відновили українські енергетики.

"Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї — останньої — лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", — пояснюють в Енергоатомі.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, яку вже два роки окуповано росіянами, під час ракетної атаки на Україну 22 березня, о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з’єднує її з об’єднаною енергосистемою України. Це загрожувало ЗАЕС блекаутом.

Раніше "Телеграф" писав, що в МАГАТЕ нарешті "побачили", що росіяни обстрілюють Україну з майданчиків ЗАЕС.