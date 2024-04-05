Неприятный сюрприз для отдыхающих: в Карпатах обещают опасную погоду

Отдыхающим лучше воздержаться от похода в горы, поскольку это сейчас небезопасно

В Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. В связи с этим походы в горы сейчас крайне опасны.

Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГСЧС Украины. Отмечается, что опасная погода будет держать с 5 до 7 апреля.

"Лавинная опасность! 5-7 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется снеголавинная опасность:

- на востоке области – значительная (III уровень);

- на западе и в центральной части – низкая (I уровень).", — говорится в сообщении.

В целом же, согласно прогнозу синоптиков, после летних температур начала апреля, в Украине ощутимо похолодает. К тому же до конца недели страну накроют грозовые дожди.

В пятницу, 5 апреля, дожди пройдут в западных, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях. Кроме того, они ожидаются на Одесчине. В остальных регионах сухо. Днем столбики термометров покажут 10-19 градусов тепла.

В субботу, 6 апреля, ливни с грозами накроют практически всю территорию страны. Исключением станут Донецкая, Луганская и Одесская области. Сухо будет в Крыму. Ночью прогнозируется +1 +9 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 15-19 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 7 апреля, осадков не будет только в западных областях и на Хмельнитчине. На остальной части страны продолжат идти сильные дожди. Но уже без гроз. При этом температура воздуха будет высокой — ночью ожидается 6-9 градусов выше нуля, а днем столбики термометров поднимутся до 15-18 градусов со знаком плюс.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Украину накроет еще одна песчаная буря из Сахары. Синоптики говорят, что она придет 7 апреля.