Неприємний сюрприз для відпочиваючих: у Карпатах обіцяють небезпечну погоду

Відпочиваючим краще утриматися від походу в гори, оскільки це зараз небезпечно

У Закарпатській області зберігається значна сніголавинна небезпека. У зв’язку з цим походи в гори зараз є вкрай небезпечними.

Таке попередження зробили у прес-службі ДСНС України. Зазначається, що небезпечна погода триматиметься з 5 до 7 квітня.

"Лавинна небезпека! 5-7 квітня на високогір’ї Закарпатської області зберігається сніголавинна небезпека:

- Сході області – значна (III рівень);

- на заході та в центральній частині – низька (I рівень).", — йдеться у повідомленні.

Загалом, згідно з прогнозом синоптиків, після літніх температур початку квітня, в Україні стане холодніше. До того ж, до кінця тижня країну накриють грозові дощі.

У п’ятницю, 5 квітня, дощі пройдуть у західних, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Крім того, вони очікуються на Одещині. В решті регіонів буде сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть 10-19 градусів тепла.

У суботу, 6 квітня, зливи з грозами накриють практично всю територію країни. Винятком стануть Донецька, Луганська та Одеська області. Сухо буде і у Криму. Вночі прогнозується +1+9 градусів, вдень повітря прогріється до 15-19 градусів з позначкою "плюс".

У неділю, 7 квітня, опадів не буде лише у західних областях та на Хмельниччині. На решті країни продовжать йти сильні дощі. Але вже без грози. При цьому температура повітря буде високою — вночі очікується 6-9 градусів вище за нуль, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-18 градусів зі знаком плюс.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Україну накриє ще одна піщана буря із Сахари. Синоптики кажуть, що вона прийде 7 квітня.