Все об электронном кабинете призывника: юристы объяснили вероятные положения будущего закона

Существует несколько версий, как будет функционировать новая система учета

Хотя принятый президентом закон №10062 не закрепляет механизм создания электронного кабинета призывника, работа по формированию нового реестра в правительстве все же ведется. Более того, нардепы высоко оценивают шансы на внедрение этого новшества.

Положения будущего законопроекта находятся в стадии согласования профильным комитетом ВРУ, поэтому детали реформы не разглашают. Впрочем, учитывая, что это уже далеко не первая попытка власти сформулировать основные принципы работы системы, создать общее впечатление о реформе можно, опираясь на предыдущие версии законопроекта.

Собрать и проанализировать все предложения нардепов по созданию электронного кабинета военнообязанных для "Телеграфа" взялась адвокат, кандидат юридических наук, управляющая адвокатским бюро Анна Даниэль и юрист АО "Виннер партнерс" Олег Матвейцов.

Общие положения

Еще с 2017 года в Украине, согласно требованиям закона, действует Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Это автоматизированная информационно телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о гражданах вышеупомянутых категорий для обеспечения военного учета.

Владелец Реестра — Минобороны Украины, распорядители — Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки Украины. Органы ведения Реестра обеспечивают актуализацию его базы данных. Внесенная в Реестр информация конфиденциальна, однако согласие граждан на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Предполагается, что через электронный кабинет военнообязанного граждане смогут вносить изменения своих персональных данных в Реестр.

Электронный кабинет – это программный интерфейс Реестра. Кроме владельцев и распорядителей "Оберега", доступ к нему будут иметь оперативные командования, а также ТЦК и СП областей. Таким образом, "Реестр" будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Через электронный кабинет в Реестр будут попадать следующие сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспорта;

данные о выезде за границу;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

информация о судимости и т.д.

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов.

Граждане Украины смогут менять свои персональные данные без посещения ТЦК, что освободит их от излишней бюрократии.

Например, дополнить кабинет информацией об образовании, знании иностранных языков и т.д. Кроме того, в электронном кабинете будет доступен сертификат защитника – выписка из "Оберега" о военнообязанном.

Идентификация будет осуществляться с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Сомнительные предложения

Хотя в подписанном президентом законопроекте №10062 не предусмотрено вручение повесток через электронный кабинет призывника, эта процедура была прописана в законопроекте №10378, который в январе 2024 года отозвали с рассмотрения профильный комитет. Этим же документом предполагалось введение усиления ответственности за неявку в ТЦК и СП.

В частности, предлагалось вносить уклоняющихся в Единый реестр должников и в дальнейшем применить к ним ряд ограничений:

запрет на выезд за границу;

запрет на сделки с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Цель реформы и шансы на принятие

Минобороны отмечают, что электронный кабинет призывника позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека, разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

Одновременно новая форма реестра поможет уменьшить количество ложных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, профильный комитет работает над финальным сведением таблицы поправок к законопроекту, после чего все спорные вопросы будут рассмотрены, чтобы избежать коллизий.

Завершить разработку проекта планируют уже на этой неделе, после чего документ будет направлен на рассмотрение парламента, говорит нардеп "Телеграфу". Дальше все будет зависеть от того, как быстро законопроект будет проработан в ВР. При этом он отмечает: ввиду количества поправок и чрезмерной политизации процесса мобилизации это может происходить не слишком быстро.

В то же время заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко уверяет, что после подписания законопроекта достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть. Таким образом, запустить электронный кабинет призывника планируется в начале второго квартала 2024 года.