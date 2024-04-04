Блокировка счетов и другие скандальные нормы: Разумков рассказал, действительно ли их убрали из законопроекта о мобилизации

Сюрпризы еще будут

Во фракции партии "Слуга народа" говорят, что убрали из законопроекта самые противоречивые нормы. Например, блокирование счетов, а также ограничение предоставления консульских услуг. Действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос в интервью "Телеграфу" дал эксспикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, эти нормы действительно убрали. Однако остался еще вопрос по транспорту.

"Но! Верить нельзя. Несколько недель назад было заявление от членов комитета о том, что не будут снижать возраст мобилизации до 25 лет, потому что это было проголосовано в другом законопроекте, который год лежал на подписи у президента. Но происходит одно из крайних заседаний комитета и они меняют позицию и снижают уровень до 25 лет. Так как верить тогда?", — говорит он.

Разумков добавил, что это не к коллегам по парламенту вопросы. Эксспикер говорит, что они получили указание из Офиса президента и они снова вынуждены, опустив голову, делать вещи, за которые им самостоятельно будет потом стыдно.

У него спросили, будут ли еще сюрпризы по мобилизации. Он ответил, что да.

Отметим, по словам нардепа Олега Дунды, если в законопроекте о мобилизации возраст не будет снижен до 25 лет, потеряет смысл подписанный ранее президентом закон о снижении минимального возраста для мобилизации мужчин с 27 до 25 лет. Дело в том, что в таких "спорных" случаях с разными цифрами действует закон, принятый последним.

Больше о том, почему закон о мобилизации до сих пор не приняли, будут ли все-таки мобилизованы 18-летние? Ответы на эти вопросы читайте в первой части интервью Дмитрия Разумкова "Телеграфу" - "Закон о мобилизации еще не принят, а уже навредил государству" — Дмитрий Разумков об ошибках власти и плане "Б" для Украины

Ранее "Телеграф" писал, что недавно анонсировавший переформатирование армии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на вопрос о мобилизации 500 тысяч человек. После аудита эта цифра была значительно уменьшена, к тому же она включает еще и добровольцев.