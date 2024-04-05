Рада может запретить продажу табака в киосках: Гетманцев назвал три варианта для продавцов

Это связано с тем, что продавцы не используют РРО

В Верховной раде Украины не исключают возможности запрета продажи табачных изделий в киосках. Причиной послужило то, что продавцы киосков не используют регистраторы расчетных операций (РРО) при реализации товара.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев в Telegram. По его словам, существует несколько вариантов развития событий, если продавцы не начнут "тотально применять РРО" ко всем без исключения продажам.

Гетманцев назвал продажи товаров без РРО воровством у государства и у армии. Поэтому назвал три сценария, которые должны прекратить нарушение закона.

Внезапные и фактические проверки. Которые будут проходить без предупреждения от "друзей" из налоговой. По словам нардепа, такие проверки уже проходят с "определенными неприятными для владельцев киосков нюансами". Дополнение перечня оснований аннулирования лицензий не выдачей чека. Гетманцев заверил, что этот законопроект уже на рассмотрении в Раде и он будет обязательно принят. Запрет продавать табачные изделия в киосках. "Этого еще нет, но точно будет, если не опомнитесь", — пишет нардеп.

Напомним, в начале апреля "Телеграф" писал, что Украину заполнили нелегальные сигареты. Именно поэтому на заседании ВР 25 марта основное внимание уделялось вопросу "тенизации" рынка, объемов "черных" сигарет и т.д.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевпасстранс объявил сомнительный тендер на закупку за 50 миллионов евро всего 74 троллейбусов.