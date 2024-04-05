Рада може заборонити продаж тютюну у кіосках: Гетманцев назвав три варіанти для продавців

Це пов'язано з тим, що продавці не використовують РРО

У Верховній раді України не відкидають можливості заборони продажу тютюнових виробів у кіосках. Причиною послугувало те, що продавці кіосків не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) під час реалізації товару.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев у Telegram. За його словами, існує кілька варіантів розвитку подій, якщо продавці не почнуть "тотально застосовувати РРО" до всіх без винятку продажів.

Гетманцев назвав, продажі товарів без РРО крадіжками у держави та в армії. Тому назвав три сценарії, які мають припинити це порушення закону.

Раптові і фактичні перевірки. Які будуть проходити без попередження від "друзів" із податкової. За словами нардепа, такі перевірки вже відбуваються з "певними неприємними для власників кіосків нюансами". Доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. Гетманцев запевнив, що цей законопроєкт вже на розгляді у Раді і його буде обов'язково ухвалено. Заборона продавати тютюнові вироби у кіосках. "Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся", — пише нардеп.

Нагадаємо, на початку квітня "Телеграф" писав, що Україну заповнили нелегальні цигарки. Саме тому на засіданні ВР 25 березня основна увага приділялась питанню "тінізації" ринку, обсягів "чорних" сигарет тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що Київпастранс оголосив сумнівний тендер на закупівлю за 50 мільйонів євро всього 74 тролейбусів.