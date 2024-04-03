Когда заработает электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны озвучили сроки

Новый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами

Электронный кабинет военнообязанного, закон о котором Владимир Зеленский подписал 2 марта, заработает, как только закон вступит в силу. То есть, в начале второго квартала 2024-го года.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она отметила, что это достаточно короткий срок, как для такого инструмента.

"Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный", – сказала заместитель министра.

По словам замминистра, принятый Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистов и призывников в системе "Оберіг". Это позволит наполнять "Оберіг" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – заявила заместитель министра.

Она также подчеркнула, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

"Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информацию",– подчеркнула Черногоренко.

Напомним, ранее мы писали о том, какие данные будут храниться в электронном реестре военнообязанных.