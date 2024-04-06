В законопроекте о мобилизации хотят ввести еще одно ограничение: кого коснется

Комитет рассмотрел ряд правок в законопроекте

В новый законопроект о мобилизации в Украине вернули еще одно ограничение. На сей раз речь идет об ограничении на оказание консульской помощи украинцам за границей.

Об этом проинформировала нардеп Ирина Фриз ("Европейская солидарность") в своем Facebook. По ее словам, профильный комитет пересмотрел некоторые предыдущие решения и рассмотрел правки.

"Комитет вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов", — говорится в сообщении.

Также Фриз отметила, что не поддержала решение о введении временных ограничений, вроде лишения прав, ограничения выезда за границу и блокировки счетов. Теперь комитет будет повторно рассматривать эту норму.

Помимо того было решено оставить норму об электронном кабинете призывника как право, но не как обязанность.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют ввести так называемую "смарт-мобилизацию", которая даст возможность подать заявку на мобилизацию в "два клика". Будущий защитник сможет выбирать род войск и не только.

При этом согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, мобилизация в Украине будет более "мягкой", чем ожидалось, поскольку после аудита стало понятно, что нет надобности в мобилизации 500 тысяч человек.