Пока еще не 200 тысяч, но тоже не мало: какой штраф грозит украинцам за неявку в ТЦК по повестке

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 13 мая 2024 года

В Украине хотят повысить штраф за неявку в ТЦК по повестке. Сумма может вырасти до 204 тысяч гривен, а сам законопроект рассмотрят уже на следующей неделе.

"Телеграф" напомнил военнообязанным мужчинам, какая сумма штрафа за неявку в военкомат действует сейчас. Помимо штрафа уклониста могут посадить в тюрьму.

Так, если мужчина получил повестку для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, но не пришел в ТЦК, то ему грозит административная ответственность. Его оштрафуют от 1700 до 3400 гривен, а должностное лицо — от 3400 до 5100 гривен.

Если повестка была вручена второй раз в течение года, и военнообязанный снова не явился в ТЦК, то сумма штрафа вырастает: 3400-5100 гривен для обычных граждан и 5100-8500 гривен для чиновников.

Если военнообязанный не явился в ТЦК после повестки третьего или четвертого типа — призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, то ему грозит уголовная ответственность. Уклонение от призыва на службу в период военного положения наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что уголовная ответственность может грозить и за отказ от медосмотра. Во всяком случае такую норму предлагают добавить в ст.336 УК Украины.