Сексизм и политическая "низкокалорийность": В "ЕС" объяснили почему Стефанчук закрыл для них границу

Объяснения спикера оппозицию возмущают

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук блокирует заграничные командировки депутатов от оппозиции без объяснений. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По словам народной депутатки, начиная с сентября 2023 года, были заблокированы все ее международные командировки.

"Например, Стефанчук заблокировал мне в марте участие во всех международных женских форумах. Это не нормально. Более того, запрет участия в женских форумах я рассматриваю как сексизм. У мужчин с ОПЗЖ никаких проблем с выездом за границу нет. Они Стефанчуку нравятся, а вот женщины из "Европейской солидарности" у него вызывают раздражение", — отметила Геращенко.

Сопредседатель "ЕС" добавила, что официальные обращения к председателю ВР не принесли результатов.

"Мы неоднократно писали запросы с требованием предоставить информацию, по каким критериям кого-то отпускают на конференцию, а кого-то нет. И иногда звучат откровенно забавные объяснения, вроде того, что "Европейская солидарность" составляет 8% от общего состава парламента, значит, вы имеете право быть только в 8% командировок. Ну, давайте мы, может, по весу еще депутатов померяем или калории будем распределять по депутатам?" – резюмировала Ирина Геращенко.

Напомним, что ранее депутатами от "Европейской солидарности" был инициирован сбор подписей за отставку спикера Руслана Стефанчука.

Полный текст интервью с Ириной Геращенко читайте на сайте "Телеграф" во вторник, 9 апреля.