Сексизм і політична "низькокалорійність": В "ЄС" пояснили чому Стефанчук закрив для них кордон

Пояснення спікера опозицію обурюють

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук блокує закордонні відрядження депутатів від опозиції без жодних пояснень. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

За словами народної депутатки, починаючи з вересня 2023 року, були заблоковані всі її міжнародні відрядження.

"Наприклад, Стефанчук заблокував мені в березні участь в усіх міжнародних жіночих форумах. Це не нормально. Більше того, заборону участі у жіночих форумах я розглядаю як сексизм. У чоловіків з ОПЗЖ ніяких проблем з виїздом за кордон нема. Вони Стефанчуку подобаються, а от жінки з "Європейської солідарності" у нього викликають роздратування", — зазначила Геращенко.

Співголова "ЄС" додала, що офіційні звернення до голови ВР не принесли результатів.

"Ми неодноразово писали запити з вимогою надати інформацію, за якими критеріями когось відпускають на конференцію, а когось – ні. Й іноді звучать відверто кумедні пояснення, на кшталт того, що "Європейська солідарність" складає 8% від загального складу парламенту, значить, ви маєте право бути тільки в 8% відряджень. Ну, давайте ми, може, за вагою ще депутатів заважимо або калорії будемо розподіляти по депутатах?" — резюмувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що раніше депутатами від "Європейської солідарності" було ініційовано збір підписів за відставку спікера Руслана Стефанчука.

Повний текст інтерв’ю з Іриною Геращенко читайте на сайті "Телеграф" у вівторок, 9 квітня.