В Раде одобрили новые штрафы для уклонистов: сколько придется платить за нарушение закона

Окончательное решение еще должна утвердить Верховная Рада

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности утвердил размеры штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации. Эти нормы предусмотрены в соответствующем законопроекте №10379 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

Об этом сообщил член Комитета, народный депутат Максим Бужанский. По его словам, правоохранительный комитет рекомендует принять следующие нормы:

за нарушение правил военного учета — штраф от 3400 до 5100 гривен , повторно или в особый период — от 17 000 до 22 500 гривен ;

, повторно или в особый период — ; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1) в мирное время — штраф от 5100 до 8500 для граждан и 17 000-34 000 для должностных и юридических лиц, в военное время — штраф для граждан от 17 000 до 22 500 гривен для должностных и юридических лиц от 34 000 до 59 500 гривен.

В то же время нардеп подчеркнул, что административного ареста на трое суток не будет. Также, по его словам, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как сообщалось ранее, тоже не будет.

Бужанский отметил, что проект закона рекомендовано принять за основу и в целом. Но, по его словам, это техническое решение, еще будут поправки и второе чтение.

Нардеп также сообщил, что отдельной нормой исключили ответственность граждан за не предоставление ТЦК тех данных, которые он автоматически получает из реестров. Иными словами, сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и электронный адрес.

Следует отметить, что в версии, которую внес Кабинет министров, предлагалось считать отказ от прохождения медицинского осмотра уклонением от призыва и наказывать его лишением свободы до 5 лет. Штрафы за неявку в ТЦК по повестке Минобороны предлагало увеличить до 204 тысяч гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает того, что в ближайшие недели законопроект о мобилизации в Украине будет проголосован в Верховной Раде. В нем содержатся важные изменения в действующем законодательстве.